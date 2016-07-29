Diyarbakır'da FETÖ soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında aralarında örgütün "sözde il imamları ve mütevelli heyeti üyeleri"nin de yer aldığı 86 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince Diyarbakır merkezli Kayseri, Ankara, İstanbul, Mersin, Samsun, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Diyarbakır Girişimci İşadamları Derneği Başkanı A.K, Vergi Denetim Kurulu Başkanı A.R, eski İl Milli Eğitim Müdürü A.H. ve 3 milli eğitim müdür yardımcısı, Aktif Sen Diyarbakır Şube Başkanı, FETÖ yapılanması içerisinde ''kurum müdürleri abisi'' olduğu değerlendirilen eski Dernekler İl Müdürü M.M. ve Kimse Yok Mu Derneği Diyarbakır Şube Başkanı'nın da aralarında olduğu 64 kişi gözaltına alındı.

Sözde imamlara dayalı döşeli ev

Örgütün eski sözde Diyarbakır imamı olduğu değerlendirilen İ.K'nın Eskişehir'de tutuklandığı, örgütün onun yerine atadığı M.M'nin ise 15 gün Diyarbakır'da kaldıktan sonra yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

FETÖ'nün il yapılanmasında örgütün kasası olduğu değerlendirilen kuyumcu F.K. ile iş adamı A.K'nin de aralarında olduğu 22 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda bir dolar ele geçirildi.

FETÖ'nün sözde il imamı olarak atanan kişilere dayalı döşeli ev tahsis edildiği ve eski sözde imamın yerine gelene evini devrettiği belirtildi.