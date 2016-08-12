Diyarbakır'da darbe ve teröre

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ile terör örgütü PKK'nın saldırılarına tepki cadde ve sokaklardaki billboardlara asılan, "Biz milletiz Türkiye'yi darbeye teröre yedirmeyiz" yazılı afiş Diyarbakır'da memnuniyetle karşılandı.



Terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya karşı tepki içeren mesajlardan duydukları mutluluğu dile getiren vatandaşlar, darbe ve teröre karşı tek yürek olduklarını belirtti.











Vatandaşlardan Mehmet Büçke, yaptığı açıklamada, billboardlarda yer alan afişlerdeki ifadeleri çok etkili bulduklarını söyledi.



"Burada PKK belası yetmiyor bir de FETÖ belası çıktı. Hem darbeye hem de teröre sonuna kadar karşıyız. Bu topraklarda yapılan zulüm boğazı aştı. Temennimiz Türkiye'de huzur ve barışın olması." diyen Büçke, Türiye'de Türk, Kürt, Arap, Laz ve Çerkez herkesin kardeş olduğunu belirtti.



Milletin 15 Temmuz gecesi yaşatılmak istenen zulme "dur" dediğini ifade eden Büçke, "İnsanlar bu topraklarda artık kimsenin ölmemesi ve zindanlarda çürümemesi için kendilerini tank ve topların önüne attı." dedi.











"Teröre ve darbecilere bu ülkeyi yedirmeyeceğiz"

Cemil Yılmaz ise terör olaylarından ve FETÖ'nün darbe girişiminden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



"Allah darbecileri ve teröristleri tarumar etsin. Biz tek millet, tek ümmetiz. Teröre ve darbecilere bu ülkeyi yedirmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Yılmaz, kardeşin kardeşe düşman edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.



Yılmaz, halka sokaklara çıkın çağrısında bulunarak darbe girişiminin başarısız olmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini aktardı.



Darbe ve terör karşıtı mesajlardan dolayı mutlu olduğunu anlatan Akif Karakaş, 15 Temmuz gecesi hain kanlı bir darbe girişimi ile ülkenin geleceğine ipotek konulmak istendiğini belirtti.

Ülkenin birlik ve beraberliğinin devamını dilediklerini ifade eden Karakaş, "Dış güçlerin maşası olan bu hainleri lanetlemek istiyorum. Onlar bu aziz milletin yüreğindeki iman gücünü hesaplayamadılar. Yüzyıl sonra Çanakkale ve milli mücadele ruhu tekerrür etti." diye konuştu.