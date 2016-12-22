İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Cumali Atilla, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) gereği yapılan görevlendirmenin ardından Kaymakam Atilla tarafından halkın hak ettiği hizmetlere kavuşması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Atilla, merkez Yenişehir ilçesindeki Lise Caddesi'nde semt pazarını gezdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Atilla, vatandaşlara belediyeden beklentilerini sordu.

Vatandaşlar, görevlendirme sonrası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin halkın beklentileri yönünde olduğunu, kentte güzel çalışmalar gerçekleştirileceği yönünde umutlarının arttığını, halkın isteklerinin yerine getirilmeye başlandığını dile getirdi.

Daha sonra Kayapınar ilçesindeki Nazım Hikmet Caddesi'ne geçen Atilla, bazı iş yerlerini ziyaret etti, esnafla bir araya geldi. Atilla, daha sonra Nazım Hikmet Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İşçilerle sohbet eden Atilla, "Güzel şeyler yapmalıyız ki Diyarbakırlılar mutlu olsun. Çalışmalarımızla, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmalıyız. Vatandaşlarımız hiçbir şekilde sorun yaşamamalıdır. Hizmetlerimizi eksiksiz ve en iyi şekilde yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Belediyeye 4 su tankeri hibe edildi

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünce 4 su tankeri hibe edildi.

Tankerlerin teslimi için Kent Ormanı'nda düzenlenen törene, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Sait Kılıç ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla katıldı.

Her biri 2,5 ton su kapasitesine sahip tankerler, olası orman yangınlarına müdahale ile kentteki park ve refüjlerdeki sulama işlerinde kullanılacak.

AA