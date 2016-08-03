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Diyarbakır'da 8 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçesine bağlı 8 köyde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da 8 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçesine bağlı 8 köyde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 12:50
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Diyarbakır'da 8 köyde sokağa çıkma yasağı

 Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçesine bağlı 8 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hani ve Lice ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tespit edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince Hani ilçesine bağlı Yukarı Turalı ile Lice ilçesinin Şenlik, Birlik, Abalı, Tuzlaköy, Erginköy, Çeper ve Daralan köylerinde bugün saat 03.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği kaydedildi.

Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz ettiği ifade edilen açıklamada, yasağın bitim süresinin ayrıca duyurulacağı aktarıldı.

AA

Son Güncelleme: 03.08.2016 12:52
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLiceHANİşenlikBirlikAbalıTuzlaköyErginköyÇeper
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