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Diyarbakır'da 2 ton patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır-Lice karayolunda, terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan 2 ton patlayıcı ele geçirildi.

Diyarbakır'da 2 ton patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır-Lice karayolunda, terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan 2 ton patlayıcı ele geçirildi.

22 Temmuz 2016 Cuma 12:13
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Diyarbakır'da 2 ton patlayıcı ele geçirildi

 Diyarbakır-Lice karayolunda, terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan 2 ton patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK tarafından son zamanlarda gerçekleştirilen eylemler nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme hakkını kullanmalarının olumsuz etkilendiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığınca öncelikle insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, vatandaşların terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması, güvenlik güçlerine yönelik olası eylem ve saldırıların önlenmesi amacıyla her türlü tedbirin alındığı vurgulanan açıklamada, bu doğrultuda yürütülen çalışmalarda Diyarbakır-Lice karayolu Kijikbadem köyü mevkisinde, menfezin altına tuzaklanan, büyük tüplerle desteklenen yaklaşık 2 ton amonyum nitratla güçlendirilen el yapımı patlayıcı tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"El yapımı patlayıcının bulunduğu bölgeden, araziye doğu uzanan 300 metre kablo ile pil bloğu bulunmuştur. El yapımı patlayıcı uzman ekip tarafından emniyetli şekilde imha edilmiştir. Patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış, karayolu geçici olarak ulaşıma kapatılmış, daha sonra karayolları ekiplerince onarılarak yeniden ulaşıma açılmıştır. Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat özgürlüklerini kullanabilmeleri için teröristlerle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere artan azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

AA

Son Güncelleme: 22.07.2016 12:14
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPKKJandarma
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