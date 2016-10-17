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Diyarbakır'da 15 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki 15 köyde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da 15 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki 15 köyde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

17 Ekim 2016 Pazartesi 10:07
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Diyarbakır'da 15 köyde sokağa çıkma yasağı

 Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki 15 köyde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek, malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Lice ilçesine bağlı Çağdaş, Yolçatı, Uçarı, Çağdaş, Kayacık, Ortaç, Çavundur, Dolunay, Yalaza, Bağlan ve Kabakaya köyleri, Hazro'ya bağlı Çiftlikbahçe ve Sarıerik ile Kocaköy'e bağlı Boyunlu ve Gözebaşı köylerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 17 Ekim saat 05.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır."

Açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenlikleri yönünden önem taşıdığı vurgulanarak, yasağın sona ereceği tarihin ayrıca duyurulacağı bildirildi.


AA

Son Güncelleme: 17.10.2016 10:08
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLiceHazroKocaköySokağa çıkma Yasağı
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