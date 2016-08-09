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Diyarbakır'da 13 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Diyarbakır'ın Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerine bağlı 13 köyde ilan edilen sokağa çıkmaya yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır'da 13 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Diyarbakır'ın Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerine bağlı 13 köyde ilan edilen sokağa çıkmaya yasağı kaldırıldı.

09 Ağustos 2016 Salı 10:31
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Diyarbakır'da 13 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Diyarbakır'ın Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerine bağlı 13 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Silvan, Hazro ve Kulp ilçelerinin kuzeyindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanılan sığınak, barınak ve depo alanlarının tespit edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi için operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 8 Ağustos'ta saat 17.00'den itibaren duyurulan yasaklama kararının bugün saat 04.00'ten itibaren kaldırıldığı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 09.08.2016 10:31
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSokağa çıkma Yasağıönce Vatan
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