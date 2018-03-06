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Diyarbakır ve Şanlıurfa'da terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan iki terörist yakalandı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan iki terörist yakalandı.

06 Mart 2018 Salı 13:35
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Diyarbakır ve Şanlıurfa'da terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan iki terörist gözaltına alındı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Lice'de bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, meskun mahal aramasında bölücü terör örgütü mensubu bir teröristi silahsız yakaladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ise yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD-YPG mensubu iki terörist de silahsız gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin Şırnak'ın Uludere ilçesindeki arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Yasa dışı sınır geçişleri

Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen 930 kişi yakalandı.

Güvenlik güçlerince, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 56, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 57 kişi gözaltına alındı, müdahaleler sırasında 2 bin 210 paket sigara ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırŞanlıurfaSuruçPKK
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