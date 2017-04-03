Diyarbakır ve Mersin'de polise saldırı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peyas Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı, 1 kişi öldürüldü. Olay yerinden kaçan diğer zanlı ise düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan, zanlıların kullandığı araçta uyuşturucu bulunduğu öğrenildi.

Mersin'de polis aracına saldırı: 2 polis yaralı

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Mezitli ilçesinde de polis aracına patlayıcı madde atılarak saldırıda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 2 polis memurunun yaralandığını, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattıklarını söyledi.