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Diyarbakır ve Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, Diyarbakır Kocaköy'de icra edilen operasyonda, saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensubu bir, Hakkari Çukurca'da ise üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Diyarbakır ve Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, Diyarbakır Kocaköy'de icra edilen operasyonda, saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensubu bir, Hakkari Çukurca'da ise üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:36
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Diyarbakır ve Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün meydana gelen yurt içi olaylara yer verildi.

Buna göre, Diyarbakır Kocaköy'de icra edilen operasyonda, saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist, Hakkari Çukurca'da ise üç terörist etkisiz hale getirildi.

Van Başkale'de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta, dört kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, 231 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği dürbünü, dört kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir tabanca şarjörü, iki sırt çantası, 102 kutu konserveyle tıbbi malzeme ele geçirildi.

Mardin Kızıltepe'de, araziye gömülü vaziyette bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir tonluk su deposu, bir silah temizleme spreyi, iki dörtlü pil bloğu, 30 kalem pil, iki yatak, 106 paket sigara, 464 kilo gıda, çok miktarda giyimle yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme yakalandı.

Bingöl Yayladere'de ise tespit edilen iki sığınakta 550 kilo gıda malzemesi, 150 tütün kağıdı, 21,6 kilo deterjan, 30 koli bandı, bir inşaat köpüğü, üç adet 150 litrelik boş bidon, 10x10 metre sera naylonu ve iki kilo çivi ele geçirildi.

Silopi'de dört terörist teslim oldu

Batman Sason'da, araziye gömülü halde gıda, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman, Bitlis Güroymak'taki bir sığınakta altı mutfak tüpü, bir fırın, yedi silah yağı, yedi çakmak gazı, 300 çakmak taşı, yedi tüp yapıştırıcıyla muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Hani'de tespit edilen bir sığınakta iki mutfak tüpü, bir sanayi tipi ocak, dörtlü pil bloğuyla muhtelif gıda ve yaşam malzemesi yakalandı.

Şırnak Beytüşşebap'ta, kayalıklar arasında 150 metre kablo ve kalaşnikof piyade tüfeğine ait bir mekanizma, merkezdeki bir mağarada ve arazide ise bir çift ayakkabı, kadın kıyafeti, bir akü ve bir el feneri ele geçirildi.

Diyarbakır Lice'de, arazi aramasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edilirken, Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu dört terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHakkari4 Terörist
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