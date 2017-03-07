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Diyarbakır ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç ilçelerinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda, ilk belirlemelere göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Diyarbakır ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç ilçelerinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda, ilk belirlemelere göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

07 Mart 2017 Salı 13:38
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Diyarbakır ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Liceve Genç'te bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen harekatta ilk belirlemelere göre, 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, birer tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca, 36 tabanca fişeği, 350 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif gereçler, 135 kilogram esrar ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıDiyarbakırBingölPKK
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