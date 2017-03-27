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Diyarbakır merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda rüşvet aldıkları iddiasıyla 12'si polis memuru 27 zanlı gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda rüşvet aldıkları iddiasıyla 12'si polis memuru 27 zanlı gözaltına alındı.

27 Mart 2017 Pazartesi 12:24
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Diyarbakır merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda rüşvet aldıkları iddiasıyla 12'si polis memuru 27 zanlı gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kent genelinde aralarında polis, ve adliye çalışanının da bulunduğu zanlıların, "aranma durumu", "adli işlemleri" ve "kolluk birimlerinde meydana gelen olayları çözecekleri" iddiasıyla rüşvet, irtikap, şantaj ve tehdit suçlarını işledikleri gerekçesiyle 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin koordinasyonunda Diyarbakır, Rize ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 12'si polis memuru, biri adliye çalışanı 27 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, saat görünümlü gizli kamera, gizli kamera olduğu değerlendirilen küçük kamera, çok sayıda kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örnekleri, adli sicil kaydı evrakları, farklı kişilere ait fotoğraflar ile birçok dijital materyal bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

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