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'Diyarbakır'ı yeniden Ortadoğu'nun merkezi haline getireceğiz'

DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül, "Dicle Üniversitesinin yapacağı çalışmalarla Diyarbakır, yeniden Ortadoğu'nun kültür ve medeniyet başkenti haline gelecek." dedi.

'Diyarbakır'ı yeniden Ortadoğu'nun merkezi haline getireceğiz'

DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül, "Dicle Üniversitesinin yapacağı çalışmalarla Diyarbakır, yeniden Ortadoğu'nun kültür ve medeniyet başkenti haline gelecek." dedi.

27 Ocak 2017 Cuma 11:44
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'Diyarbakır'ı yeniden Ortadoğu'nun merkezi haline getireceğiz'

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, "Dicle Üniversitesinin yapacağı çalışmalarla Diyarbakır, yeniden Ortadoğu'nun kültür ve medeniyet başkenti haline gelecek." dedi.

Prof. Dr. Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın, İslam medeniyetinin en önemli kentlerinden olduğunu, tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek kentin bu özelliğini sürdürmesi için üniversiteye büyük görev düştüğünü söyledi.

Bir süre önce başladığı görevinde kısa, orta ve uzun vadede üniversitede yapacakları faaliyetlerle ilgili yol haritası oluşturduklarını ifade eden Gül, 5 ayda çok sayıda sosyal etkinlik ve sempozyuma ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Rektör Gül, üniversite hastanelerinin daha iyi hizmet vermesi ve kalitesinin yükseltilmesine önem verdiklerini dile getirerek "Bu amaçla poliklinikleri revize ettik, poliklinik sayısını artırdık ve ameliyathaneleri de yeniden düzenledik." diye konuştu.

Üniversite bünyesinde tüp bebek merkezi oluşturulması için proje hazırladıklarını vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardır gerçekleştirmek istediğimiz bir proje. Bugüne kadar bir türlü hayata geçirme imkanı verilmedi. Ancak bu projenin ısrarla takipçisi olduk. Bugün artık Tüp Bebek Merkezi Projesi, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol neticesinde hayata geçirildi. Yakın zamanda bu merkezimiz bölge halkına hizmet verecek."

"Sağlık kampüsü projesi"

Hastane binasının günlük ihtiyaçlar karşısında yetersiz kaldığını, bu nedenle yeni bir bina yapmak için girişimde bulunduklarına işaret eden Gül, "Bunun için sağlık kampüsü oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kampüste hastane, diş hekimliği, eczacılık ve benzeri sağlık hizmetlerinin yer aldığı modern bir projeyi hayata geçirmek niyetindeyiz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Gül, ihtiyaç duyulan 20'yi aşkın lisans ve lisans üstü düzeyde yeni bölüm ve programların açılması için de çalışma yaptıklarına dikkati çekti.

Yapacakları çalışmalarla Dicle Üniversitesinin önemli bir üniversite haline geleceğini bildiren Gül, şunları söyledi:

"Diyarbakır'daki medreselerden götürülen kitaplar ile Mısır'da ki El Ezher Üniversitesi kurulmuştur. Dicle Üniversitesinin yapacağı çalışmalarla Diyarbakır, yeniden Ortadoğu'nun kültür ve medeniyet başkenti haline gelecek. Bu konuda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz. DÜ'yü Ortadoğu'nun kültür ve medeniyet merkezi haline getireceğiz."

Üniversite bünyesinde Diyarbakır Kütüphanesi kurumak için kent hakkında yayımlanmış tüm kitapları topladıklarını anlatan Gül, kısa sürede 6 bin kitap topladıklarını, sayının kısa süre içerisinde 10 bini aşacağını aktardı.

AA

Son Güncelleme: 27.01.2017 11:46
Anahtar Kelimeler:
OrtadoğuDiyarbakır
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