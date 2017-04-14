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Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili 3 gözaltı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının faili oldukları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı.

Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili 3 gözaltı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının faili oldukları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı.

14 Nisan 2017 Cuma 15:04
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Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili 3 gözaltı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının faili oldukları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın, 11 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyetteki apartmanın bodrum katından Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine 30 metre uzunluğunda kazdıkları tünele tuzakladıkları 1 ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu, bir polis memuru ve 2 sivil personelin şehit düştüğü saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında saldırının faili oldukları değerlendirilen 3 zanlı Şırnak'ta yakalandı. Zanlıların Cizre ilçesinden Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirildi.

Öte yandan soruşturmada saldırıyla doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırDiyarbakır BağlarDiyarbakırdaki Terör Saldırısı
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