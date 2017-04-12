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Diyarbakır'daki terör saldırısında 1 ton patlayıcı kullanılmış

Diyarbakır Valiliğinden, Bağlar ilçesindeki terör saldırısının, 30 metrelik tünele tuzaklanan yaklaşık 1 ton patlayıcı ile gerçekleştirildiği, saldırıyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır'daki terör saldırısında 1 ton patlayıcı kullanılmış

Diyarbakır Valiliğinden, Bağlar ilçesindeki terör saldırısının, 30 metrelik tünele tuzaklanan yaklaşık 1 ton patlayıcı ile gerçekleştirildiği, saldırıyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:26
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Diyarbakır'daki terör saldırısında 1 ton patlayıcı kullanılmış

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği, Bağlar ilçesindeki terör saldırısının, İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından 30 metre kazılan tünele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcı ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bağlar ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde dün saat 10.47'de nedeni henüz belli olmayan bir patlamanın meydana geldiği, olayda 1 sivil personelin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü, patlamanın ardından Valilikçe yapılan basın duyurusu ile bildirildiği anımsatıldı.

Patlama sonrası yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında 2 polis memuru ile 1 sivil personelin kaldığının anlaşıldığı, AFAD ekiplerinin koordinesinde UMKE, 112, itfaiye ve emniyet birimlerince gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda saat 12.20'de enkaz altında kalan 1 polis memuruna ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, polis memurunun hemen hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı ve tedavi sonucu taburcu olduğu bildirildi.

AFAD koordinesinde gerçekleştirilen ve uzun süre yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz altında kalan sivil personele 17.50 sıralarında, diğer polis memuruna ise 23.15 sıralarında ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, yaşanan olay sonucunda biri polis, 2'si sivil personel olmak üzere toplam 3 emniyet personelinin şehit düştüğü aktarıldı.

Patlamada yaralanan biri polis, 3'ü sivil vatandaş olmak üzere 4 yaralının tedavilerinin çeşitli hastanelerde sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Konu ile ilgili yapılan araştırmada, Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine doğru yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel kazıldığı ve yapılan kriminal inceleme sonucu RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton olduğu değerlendirilen patlayıcı yerleştirildiği ve zaman ayarlı düzenek ile patlamanın gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, olay ile doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca, terörle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile terör örgütü ile iltisakı olduğu değerlendirilen ve bugün saat 12.00 itibarıyla 172 şüpheli daha gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadeleye kararlılıkla ve aralıksız devam edileceği vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTerör SaldırısıPatlama1 Ton
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