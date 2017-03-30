Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon başarıyla bitirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice'nin kuzeybatısı ile Hani'nin kuzeydoğusu bölgesinde 27 Mart'ta saat 22.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-44 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu"nun 29 Mart gecesi başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör, 63 fişek, 3 savunma tipi el bombası, 4 ruhsatsız av tüfeği, 9 örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, Lice'nin Şenlik-Birlik karayolunda 12 kilogramlık 2 mutfak tüpü içerisine hazırlanmış 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımından oluşan el yapımı patlayıcı düzeneği ile 2 sığınağın yerinde tahrip edildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyon bölgesinde yer alan köy ve mezralardaki 42 ev ve eklentisinde arama yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lice'nin Şenlik köyü Akçapınar mezrasında terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde istihbarı bilgi ve ikiz plaka kaydı bulunan araç ile ikiz plaka yöntemiyle terör eylemlerinde kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan bir çift araç plakası ele geçirilmiştir. Lice'nin Ecemiş köyünde terör örgütü PKK propagandası yapma suçundan aranan kişi, Hani'nin Yukarıturalı köyünde gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasına 18 Ağustos 2016'da düzenlenen patlayıcı yüklü araç saldırısında 3 polisin şehit edilmesi ve 217 emniyet görevlisi ve vatandaşın yaralanması olayının şüphelisi 2 ve zanlıları evinde saklayan bir kişi olmak üzere 3 terör örgütü iş birlikçisi 28 Mart'ta 20.30 sıralarında gözaltına alınmıştır."

Narko terör kapsamında 812 kilogram kubar, 27 kilogram toz olmak üzere 839 kilogram esrar ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, ele geçirilen silah, mühimmat, araç ile uyuşturucunun cumhuriyet savcısının talimatı uyarınca muhafaza altına alındığı belirtildi.