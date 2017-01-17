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Diyarbakır'daki saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 4 polis memurunun şehit düştüğü, 2 polisin yaralandığı bombalı saldırının ardından 2 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu görüldü. Saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'daki saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 4 polis memurunun şehit düştüğü, 2 polisin yaralandığı bombalı saldırının ardından 2 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu görüldü. Saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

17 Ocak 2017 Salı 13:48
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Diyarbakır'daki saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 4 polis memurunun şehit düştüğü, 2 polisin yaralandığı bombalı saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat döküm alanında dün görevli çevik kuvvet polis ekibini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu alana önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle 2 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu görüldü.

Mezarlar tahrip oldu

Saldırıda kullanılan patlayıcının tuzaklandığı mezarlıkta da bazı mezarlar tahrip oldu, ağaçlar devrildi.

3 kişi gözaltına alındı

Bu arada, terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

4 polisin şehit olduğu, 2 polis memurunun yaralandığı bombalı saldırının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saldırıda 200 kilogram patlayıcı kullanılmış

Patlamayla ilgili yapılan ilk incelemede saldırıda 200 kilogram patlayıcı kullanıldığı tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSaldırıŞiddet
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