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Diyarbakır'daki saldırıda şehit olan polisler için tören düzenlendi

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurları Ocak, Sevim, Özcan ve Ava'nın cenazesi törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Diyarbakır'daki saldırıda şehit olan polisler için tören düzenlendi

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurları Ocak, Sevim, Özcan ve Ava'nın cenazesi törenin ardından memleketlerine uğurlandı

17 Ocak 2017 Salı 13:59
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Diyarbakır'daki saldırıda şehit olan polisler için tören düzenlendi

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memurları Şenali Ocak, Ali Sevim, Kadir Miraç Özcan ve Mahmut Ava için tören düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende, şehit polis memurları Ocak, Sevim, Özcan ve Ava'nın meslektaşlarının omuzlarında taşınan Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Törende konuşan Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Güneş, teröre tepkisini dile getirerek, "Kahpelikte sınır tanımayan, yabancı mihrakların taşeronluğunu yapan ve elleri farklı olan vatan hainlerinin tuzağında şehadet şerbeti içen kardeşlerim gözünüz arkada kalmasın. Aziz şehitlerimiz, silah arkadaşlarınız olarak ailenizin ve aziz milletimizin önünde söz veriyoruz. Yeri göğü yaratan Allah'a yemin olsun, peygamberler, erenler ve evliyalar şahit olsun ki şehit kanları ile sulanmış ve her karışında kefensiz yatan şehitlerin olduğu bu Anadolu topraklarını onlara dar edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güneş, Allah'ın, bu vatan için her şeyi göze alıp şehadete her zaman hazır olan güvenlik güçlerini ve aziz milleti koruması temennisinde bulundu.

Törende şehit yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Polis memurlarını yanı sıra Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da bir süre omzunda taşıdığı şehitlerden Ocak'ın cenazesi Erzurum'a, Sevim'in cenazesi Afyonkarahisar'a, Özcan'ın cenazesi Trazbon'a, Ava'nın cenazesi de Osmaniye'ye uğurlandı.

Törene, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Müftüsü Burhan İşliyen de katıldı.

Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat döküm alanında dün çevre güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcı infilak ettirmiş, patlamada 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis ise yaralanmıştı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırŞehitPolisTörenSaldırı
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