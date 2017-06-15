Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün üst yapılanması olan KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Aynı soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
AA