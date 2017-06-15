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Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

15 Haziran 2017 Perşembe 13:32
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Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün üst yapılanması olan KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aynı soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPKKTerör örgütü Pkk
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