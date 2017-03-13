Diyarbakır'da terör operasyonu 7 bini aşkın personelle sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist ile ona yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda faaliyet yürüten PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularından oluşan 7 bini aşkın personelin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor.

Operasyon kapsamında 12 Mart'ta Lice ilçesine bağlı 2 köy ve mezralarındaki 8 ev ve eklentilerinde arama yapıldı. 24 Şubat'ta Lice ilçesi Türeli köyü bölgesinde yapılan Özel Birlik Operasyonunda çıkan silahlı çatışma sonrasında kaçan terörist ile ona yardım ve yataklık eden 2 iş birlikçi, Yaprak köyünde silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandı.

Aramada, 4 terörist kıyafeti, 5 uyku tulumu, 10 el telsizi, büyük boy çadır ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan yol kontrollerinde 782 araç ile bin 216 kişinin sorgusu yapıldı.

Sığınak ve teröristlerin kullandığı mevziler imha edildi

Operasyonda teröristlere ait 19 sığınak, 7 terörist mevzi tespit edilerek kullanılmaz hale getirilirken, sığınaklarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giysi malzemeleri imha edildi.

Teröristlerce 12 kilogramlık 6 mutfak tüpü içerisinde 300 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, bin 600 metre kablo, 8 pil blogu patlayıcı uzmanları tarafından kontrolü şekilde imha edildi.

Narkoterörle mücadele kapsamında 283 kilogram toz, 58 kilogram da kubar olmak üzere 341 kilogram esrar ele geçirildi.