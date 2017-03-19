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Diyarbakır'da terör operasyonu: 2 şehit

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 2 asker şehit oldu.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 2 şehit

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 2 asker şehit oldu.

19 Mart 2017 Pazar 19:53
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Diyarbakır'da terör operasyonu: 2 şehit

DİYARBAKIR  - Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularının katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor.

Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldığı Diyarbakır'daki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

Operasyon kapsamında 6 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTerör Operasyonu2 şehitÖnce Vatan Gazetesi
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