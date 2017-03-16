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Diyarbakır'da Şubat ayında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da Şubat ayında düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da Şubat ayında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da Şubat ayında düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

16 Mart 2017 Perşembe 15:23
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Diyarbakır'da Şubat ayında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da Şubat ayında düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce şubat ayında düzenlenen operasyonlarla suç ve suçluyla mücadelede büyük başarı elde edildi.

Polis ve jandarma sorumluluk alanında terör örgütü PKK'ya yönelik 544 operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi, gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapılan 347 şahıstan 53'ü tutuklandı. Operasyonlarda, 2 uzun namlulu silah, 5 tabanca, 7 av tüfeği, 20 şarjör, 129 fişek, 6 el bombası, 74 el yapımı patlayıcı düzeneği, 222 kilogram amonyum nitrat, 49 mutfak tüpü, bir telsiz, bir sırt çantası, 17 elbise, 510 fünye, 104 havai fişek, 270 metre elektrik kablosu, 8 araç, 560 örgütsel doküman ele geçirildi.

8 ton 580 kilogram esrar ele geçirildi

Aynı süre içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 481 operasyon düzenlenirken, gözaltına alınan 525 kişiden 53'ü tutuklandı.

Operasyonlarda, 5 ton 19 kilogram esrar, 3 ton 561 kilogram toz esrar, 558 bin 475 paket kaçak sigara, bin 158 kaçak cep telefonu, 4 tabanca, 4 av tüfeği, 8 şarjör, 241 muhtelif fişek, 11 litre kaçak içki elde edildi.

Yol kontrolleri

Yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde ise çeşitli suçlardan aranan 2 bin 104 kişi yakalandı. Çalışmalarda 15 tabanca, 10 av tüfeği, 338 fişek, 56 bin 595 paket kaçak sigara, 15 kilogram esrar, bin 31 uyuşturucu hap, 11 litre kaçak içki ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTeröristPKK
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