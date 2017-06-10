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Diyarbakır'da PKK'ya ait 7 sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın 6 ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilen 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır'da PKK'ya ait 7 sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın 6 ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilen 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

10 Haziran 2017 Cumartesi 11:17
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Diyarbakır'da PKK'ya ait 7 sığınak imha edildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 ilçe 104 köy ve mezralarında toplam bin 528 kilometrekarelik alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilenleri etkisiz hale getirmek, teröristlerle uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgedeki iş birlikçiler ve aranan zanlıları yakalamak amacıyla 28 Mayıs'ta saat 22.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.

Operasyonda, 18 komando taburu, bin 200 polis özel harekat personeli ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere 10 bin 47 güvenlik personel yer alırken, dün adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve mezrasında 82 ev ve eklentilerinde arama yapıldı, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 40 yol kontrol noktasındaki kontrollerde, 54 araç ve 534 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi. Sorgulamada yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 14 kişi yakalanarak Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Yaralama suçundan arama kaydı bulunan bir kişi de gözaltına alınarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

PKK'lı teröristlerce kullanılan 7 sığınağın içi ve çevresindeki detaylı aramada, RPG-7 roketatar ve 4 mühimmatı, M-16 piyade tüfeği ve 37 fişeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 157 fişek, 4 tabanca, havalı tüfek, av tüfeği, 3 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 yaveks gold marka patlayıcı madde, 200 gram plastik patlayıcı, 2 silah üstü dürbün, 400 gram kükürt, 200 gram barut, 14 fünye, 6 büyük tüp, 4 küçük tüp, susturucu, 4 telsiz, 5 gazlı bez, 175 metre kablo, 225 büyük pil, branda, ikişer tabanca şarjörü, ses kayıt cihazı, uyku tulumu, gizleme ağı, fotoğraf makinesi ve USB kartı, örgütsel kitap, 17 not defteri, kadın peruğu, 5 eşarp, 100 plastik kelepçe, 7 takım terör kıyafeti, yaklaşık 750 kilogram muhtelif yiyecek ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu.

Cumhuriyet savcılığının talimatı gereğince tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edildi.

Narko terörizmle mücadele kapsamında da 162 kilogram kubar esrar ve 3 bin 321 kök Hint keneviri ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPKK
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