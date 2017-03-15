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Diyarbakır'da PKK operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 kişiden aralarında İHD Diyarbakır Şube Başkanı Bilici'nin de bulunduğu 12'si gözaltına alındı

Diyarbakır'da PKK operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 kişiden aralarında İHD Diyarbakır Şube Başkanı Bilici'nin de bulunduğu 12'si gözaltına alındı

15 Mart 2017 Çarşamba 11:36
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Diyarbakır'da PKK operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 4 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPKK
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