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Diyarbakır'da PKK'lı teröristler baba ve oğlunu katletti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce katledilen baba ve oğlunun cesetleri bulundu.

Diyarbakır'da PKK'lı teröristler baba ve oğlunu katletti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce katledilen baba ve oğlunun cesetleri bulundu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:11
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Diyarbakır'da PKK'lı teröristler baba ve oğlunu katletti

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce katledilen baba ve oğlunun cesetleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Silvan ilçesinin Cami Mahallesi'nde yaşayan ancak geçimlerini sağlamak amacıyla Lice ilçesinin Yalımlı Köyü Leyhosor mezrasında hayvancılık faaliyetinde bulunan baba ve oğlunun Üçyol mevkisinde saat 13.00'te cesetlerinin bulunduğu bildirildi.

Maktulun üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla otopsi ve soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPKKTeröristler
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