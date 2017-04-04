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Diyarbakır'da PKK adına haraç toplayan 8 kişi yakalandı

Terör örgütü PKK adına haraç topladıkları iddiasıyla DBP'li Bağlar Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da PKK adına haraç toplayan 8 kişi yakalandı

Terör örgütü PKK adına haraç topladıkları iddiasıyla DBP'li Bağlar Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

04 Nisan 2017 Salı 11:08
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Diyarbakır'da PKK adına haraç toplayan 8 kişi yakalandı

Diyarbakır'daki terör operasyonunda PKK adına haraç topladıkları gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK adına vatandaşlardan, iş adamlarından sözde "vergilendirme" adı altında haraç toplanılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda aralarında DBP'li Bağlar Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPKKPKK Adına Haraç
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