Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ve Eğil'in kırsal alanında önceki gün terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucuları ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendi.

Lice'nin Oyuklu ve Kabakaya köyleri arasında kalan dağlık ve ormanlık arazide 4 ayrı noktaya gizlenmiş 57 çuval içinde bir ton 158 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir zanlı, adli makamlarındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eğil'e bağlı Kaya köyünde tarlada ele geçirilen 52 bin kök Hint keneviri de imha edildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.