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Diyarbakır'da 'huzur sokağı'

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'nın talimatıyla merkez Bağlar ilçesindeki atıl bir alan düzenlenerek "huzur sokağı"na dönüştürüldü.

Diyarbakır'da 'huzur sokağı'

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'nın talimatıyla merkez Bağlar ilçesindeki atıl bir alan düzenlenerek "huzur sokağı"na dönüştürüldü.

06 Temmuz 2017 Perşembe 11:59
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Diyarbakır'da 'huzur sokağı'

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, atıl bir alanı modern bir parka dönüştürerek yaşlıların yüzünü güldürdü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın kentteki vatandaşları hak ettikleri belediye hizmeti ile buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Atilla'nın talimatıyla merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki atıl bir alan, yapılan çalışmalarla "huzur sokağı"na dönüştürüldü.

Kentte ilk defa böyle bir hizmet ile karşılaşan yaşlılar, huzur sokağında akranlarıyla bir araya gelerek sohbet ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Necdet Kaygısız, alanın atıl olduğunu, burayı yaşlılar için daha huzurlu bir ortama çevirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaygısız, "Yaşlılar kahvehaneye gideceklerine gelip burada oturup dama oynayacaklar, aralarında sohbet edecekler. Burada güzel vakit geçirmeleri için bir ortam oluşturduk." dedi.

Daha önce "çocuk sokağı" oluşturduklarını anımsatan Kaygısız, başka yaş gruplarına göre de çalışma yapacaklarını kaydetti.

"Çok memnun kaldık"

Kent sakinlerinden 81 yaşındaki Mehmet Tevfik Şehir ise emekli olduğu için çok vakti bulunduğunu, oluşturulan huzur sokağında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini söyledi.

Şehir, "Çok güzel olmuş, Allah razı olsun yapanlardan. Daha önce bu semtte oturabileceğimiz sadece bir park vardı o da uzaktı. Çok memnun kaldık. Arkadaşlarımın hepsi emekli. Burada rahat oturup konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sokağın ziyaretçilerinden 82 yaşındaki Ahmet Karaman da, kendileri için yapılan alandan memnun kaldığını dile getirdi.

Daha önce kahvehanelerden başka oturacak yerleri olmadığını belirten Karaman, "Arkadaşla beraber oturup eski zamanları konuşuyoruz. Çok güzel olmuş, Allah hayırlarını kabul etsin. Evim yakınlarda olduğu için her gün gelip burada oturuyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHuzur SokağıDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi
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