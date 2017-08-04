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Diyarbakır'da FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği 4 "gaybubet" evine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği 4 "gaybubet" evine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

04 Ağustos 2017 Cuma 14:11
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Diyarbakır'da FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Malatya, Antalya ve BatmanCumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları ve faaliyet yürüttükleri hücre evlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği 4 "gaybubet" evi tespit edildi.

Belirlenen evlere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan ve terör örgütünün gizli haberleşme programı olan "ByLock" kullandıkları tespit edilen, aynı zamanda sahte kimlik kullanan D.A, H.E, A.K, M.A, K.A, A.A ve C.B ile onlara yardım ettiği belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu evlerde yapılan aramalarda 20 bin 570 dolar, 39 bin 130 lira, 100 euro, sahte kimlik belgeleri, terör örgütüne ait dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ile operasyon sırasında camdan aşağıya atıldığı belirlenen 5 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖBylockDiyarbakır
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