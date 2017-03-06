Diyarbakır'da bombalı saldırıda kullanılacak 4 araç ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.

Güvenlik güçleri, operasyon kapsamında dün 4 av tüfeği, 376 kilogram esrar, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasbedilmiş sahte plakalı 4 araç ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Muş'un Varto ilçesindeki arazi aramasında da bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan 5 mutfak tüpü, 2 akü, 29 pil ve muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.