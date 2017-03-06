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Diyarbakır'da bombalı saldırıda kullanılacak 4 araç ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasbedilmiş sahte plakalı 4 araç ele geçirildi.

Diyarbakır'da bombalı saldırıda kullanılacak 4 araç ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasbedilmiş sahte plakalı 4 araç ele geçirildi.

06 Mart 2017 Pazartesi 16:49
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Diyarbakır'da bombalı saldırıda kullanılacak 4 araç ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.

Güvenlik güçleri, operasyon kapsamında dün 4 av tüfeği, 376 kilogram esrar, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasbedilmiş sahte plakalı 4 araç ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Muş'un Varto ilçesindeki arazi aramasında da bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan 5 mutfak tüpü, 2 akü, 29 pil ve muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıDiyarbakır
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