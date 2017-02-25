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Diyarbakır'da biri ölü iki terörist ele geçirildi

Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir terörist yakalandı, bir terörist ölü ele geçirildi.

Diyarbakır'da biri ölü iki terörist ele geçirildi

Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir terörist yakalandı, bir terörist ölü ele geçirildi.

25 Şubat 2017 Cumartesi 14:53
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Diyarbakır'da biri ölü iki terörist ele geçirildi

Diyarbakır'ın LiceKulpSilvan ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda biri ölü iki terörist ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 24-25 Şubat'ta, "Özel Birlik Operasyonu" gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda bir teröristin tabanca, 2 şarjör, 20 tabanca fişeği ve el bombası ile ölü ele geçirildiği, bir teröristin yaralı olarak yakalandığı belirtilen açıklamada, teröristler tarafından kullanılan araç ve çevrede yapılan aramada 10 torba içerisinde 254 kilogram toz esrar ele geçirildiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLiceKulpSilvan
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