Diyarbakır'da bir ayda 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 12 Şubat- 14 Mart'ta 126 operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapsamında, toplam 2 ton 698 kilogram kubar ve toz esrar, 64 gram plaka esrar, 32 gram eroin, 7 gram metamfetamin, 404 uyuşturucu hap, 300 mililitre ara kimyasal madde, 91 gram diğer uyuşturucu madde, 5 tabanca, av tüfeği, 7 şarjör, 47 tabanca mermisi, 269 kaleşnikof mermisi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 18 bin 50 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 69 kişiden 46'sı tutuklandı, 23 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam edeceği kaydedildi.