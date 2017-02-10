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Diyarbakır'da belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, 25 belediye otobüsünde ücretsiz internet hizmeti başlatıldı.

Diyarbakır'da belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, 25 belediye otobüsünde ücretsiz internet hizmeti başlatıldı.

10 Şubat 2017 Cuma 13:23
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Diyarbakır'da belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti

Kanun hükmünde kararname gereği Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın vatandaşları belediye hizmeti ile buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmak amacıyla belediyenin araç filosu genişletilirken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların seyahatleri süresince cep telefonu tablet ve bilgisayarları için "kablosuz bağlantı alanı" hizmeti sunuldu.

Türk Telekom ile altyapı çalışmalarını ocak ayında tamamlayan belediyenin, Dicle Üniversitesi (DÜ) hattındaki 25 otobüste test amacıyla başlattığı çalışmanın kent genelindeki tüm toplu taşıma araçlarında uygulanması için çalışmalar sürüyor.

10 araca mobil şarj ünitesi

Belediye, ücretsiz internet hizmetinin yanı sıra 10 toplu taşıma aracına mobil şarj ünitesi kurdu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kablosuz Bağlantı AlanıDiyarbakırDicle Üniversitesiücretsiz Internet
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