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Diyarbakır'da 600 kilogram patlayıcı düzeneği bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle nehri kenarında 3 varil içerisinde amonyum nitrat ile desteklenen patlayıcı madde düzeneği imha edildi.

Diyarbakır'da 600 kilogram patlayıcı düzeneği bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle nehri kenarında 3 varil içerisinde amonyum nitrat ile desteklenen patlayıcı madde düzeneği imha edildi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 16:31
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Diyarbakır'da 600 kilogram patlayıcı düzeneği bulundu

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 varil içerisinde 600 kilogram amonyum nitrat ile desteklenen patlayıcı düzeneği bulundu.

"Merkez Sur ilçesinde Dicle nehri kenarında patlayıcı madde bulunduğu" yönünde istihbarat alan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu bölgede çalışma başlatıldı.

Bölgede zırhlı kepçelerle yapılan aramalarda 3 varil içerisinde 600 kilogram amonyum nitrat ile desteklenen patlayıcı düzenekleri tespit edildi.

Sevk edilen özel harekat polislerince geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemenin ardından patlayıcı düzenekleri kontrollü şekilde imha edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPatlayıcı
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