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Diyarbakır'da 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerindeki 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerindeki 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

27 Mart 2018 Salı 09:41
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Diyarbakır'da 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ve mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice ve Hani ilçelerinin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanlarının tespit edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi maksadıyla operasyon başlatıldı.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyonun yapılacağı Hani'nin Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları, Lice'nin Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında saat 08.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Söz konusu yasağa uymanın can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLiceHANİ
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