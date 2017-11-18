Diyarbakır'da 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 gün önce terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda, aralarında terör örgütünün sözde üst düzey sorumlarının da bulunduğu 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp'un kuzeyinde 16 Kasım Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren başlatılan "Bayrak-68 Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay Operasyonu" kapsamında, Alaca köyü Şenyayla mezrası mülki sınırlarındaki Varikamera Tepe ile Yaylak köyü Gühermi mevkisinde 2 ayrı terörist grupla sıcak temas sağlandığı belirtildi.

Haznaki Tepe'nin güneyindeki temasın ardından gerçekleştirilen aramada örgüt üyelerince kullanılan bir sığınak tespit edildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Sığınakta, sözde 'Orta saha sorumlusu Ararat telsiz' çağrı adlı Doğan Dideri, sözde 'Orta saha muhaberecisi Agiri telsiz' çağrı adlı Reber, sözde Şenyayla alan sorumlusu ve İçişleri Bakanlığının 'arananlar listesi"nde gri kategoride yer alan Serdar Amed, sözde 'Şenyayla YJA-Star sorumlusu Haziran telsiz' çağrı adlı Beritan Torhildan, sözde Şenyayla alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Bakanlık listesinde gri kategoride bulunan 'Aldar telsiz' çağrı adlı Rüstem Cilo'nun da aralarında bulunduğu biri sağ, biri yaralı, 16 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

Açıklamada, sığınakta, 2 M-16 piyade tüfeği, buna ait bin 334 fişek ve 4 şarjör, 2 makineli tüfek ve 3 bin 326 mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, 15 kalaşnikof, 18 el bombası, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait 39 şarjör ve 4 bin 884 fişek, 11 anti-personel roketatar mühimmatı, 3 termobarik roketatar mühimmatı, 15 roket sevk fişeği, araç ve el telsizleri, 10 kilogram TNT, 100 gram plastik patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden silah, mühimmat, muhabere malzemesi ile delil niteliğine haiz malzemelerin muhafaza altına alındığı, el bombaları, patlayıcı madde ve diğerler malzemelerin yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.