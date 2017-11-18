Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106239
ALTIN
161.458
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1254
EURO
4.5671
Türkiye'de okudu ülkesinde bakan oldu
Türkiye'de okudu ülkesinde bakan oldu
Kerem Turhan'ın Yeni Solosu Çıktı
Kerem Turhan'ın Yeni Solosu Çıktı
Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü V Hakan KARAMAN İle Röportaj
Amasya İl Kültür ve Turizm...
THY kabin memuru alacak
THY kabin memuru alacak
'Şıllık" tatlısı tescillendi
'Şıllık" tatlısı tescillendi
Flaş Haber
NATO'DAN TATBİKATTA SKANDAL !
Kapat

Diyarbakır'da 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 gün önce başlatılan "Bayrak-68 Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay" operasyonu kapsamında, biri sağ, biri yaralı 16 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 gün önce başlatılan "Bayrak-68 Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay" operasyonu kapsamında, biri sağ, biri yaralı 16 terörist etkisiz hale getirildi

18 Kasım 2017 Cumartesi 13:13
0 Okunma
Diyarbakır'da 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 gün önce terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda, aralarında terör örgütünün sözde üst düzey sorumlarının da bulunduğu 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp'un kuzeyinde 16 Kasım Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren başlatılan "Bayrak-68 Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay Operasyonu" kapsamında, Alaca köyü Şenyayla mezrası mülki sınırlarındaki Varikamera Tepe ile Yaylak köyü Gühermi mevkisinde 2 ayrı terörist grupla sıcak temas sağlandığı belirtildi.

Haznaki Tepe'nin güneyindeki temasın ardından gerçekleştirilen aramada örgüt üyelerince kullanılan bir sığınak tespit edildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Sığınakta, sözde 'Orta saha sorumlusu Ararat telsiz' çağrı adlı Doğan Dideri, sözde 'Orta saha muhaberecisi Agiri telsiz' çağrı adlı Reber, sözde Şenyayla alan sorumlusu ve İçişleri Bakanlığının 'arananlar listesi"nde gri kategoride yer alan Serdar Amed, sözde 'Şenyayla YJA-Star sorumlusu Haziran telsiz' çağrı adlı Beritan Torhildan, sözde Şenyayla alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Bakanlık listesinde gri kategoride bulunan 'Aldar telsiz' çağrı adlı Rüstem Cilo'nun da aralarında bulunduğu biri sağ, biri yaralı, 16 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

Açıklamada, sığınakta, 2 M-16 piyade tüfeği, buna ait bin 334 fişek ve 4 şarjör, 2 makineli tüfek ve 3 bin 326 mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, 15 kalaşnikof, 18 el bombası, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait 39 şarjör ve 4 bin 884 fişek, 11 anti-personel roketatar mühimmatı, 3 termobarik roketatar mühimmatı, 15 roket sevk fişeği, araç ve el telsizleri, 10 kilogram TNT, 100 gram plastik patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden silah, mühimmat, muhabere malzemesi ile delil niteliğine haiz malzemelerin muhafaza altına alındığı, el bombaları, patlayıcı madde ve diğerler malzemelerin yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKulpPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşini infaz eden DEAŞ'lı ile irtibatlı 4 kişi tutuklandı
Kardeşini infaz eden DEAŞ'lı ile irtibatlı 4 kişi tutuklandı
Gümüşhane'de ByLock kullanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası
Gümüşhane'de ByLock kullanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası
Döviz bürosu çalışanının gasp senaryosu polise takıldı
Döviz bürosu çalışanının gasp senaryosu polise takıldı
Başbakan Yıldırım: Artık PKK bu millete zarar veremeyecek
Başbakan Yıldırım: Artık PKK bu millete zarar veremeyecek
"O eli kırmak hepimizin namus borcu"
"O eli kırmak hepimizin namus borcu"
Trabzon merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu
Trabzon merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu
THY kabin memuru alacak
THY kabin memuru alacak
Jandarma Okullar Komutanlığı davasında ara karar
Jandarma Okullar Komutanlığı davasında ara karar
İstanbul'daki konutların yüzde 42'si otoparklı
İstanbul'daki konutların yüzde 42'si otoparklı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ