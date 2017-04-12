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Diyarbakır 'Başlar Barajı' tamamlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da Başlar Barajı'nın tamamlandığı bildirildi.

Diyarbakır 'Başlar Barajı' tamamlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da Başlar Barajı'nın tamamlandığı bildirildi.

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:32
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Diyarbakır 'Başlar Barajı' tamamlandı

ANKARA

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yapımı tamamlanan Başlar Barajı'nın sulama projesinin de hizmete alınmasıyla Diyarbakır'da 38 bin 200 dekar zirai alanın suyla buluşacağı belirtildi.

Temelden yüksekliği 30 metre olan Başlar Barajı'nın sulama maksatlı inşa edildiğini ifade edilen açıklamada, yaklaşık 1 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın 29 milyon metreküp su biriktirme kapasitesi bulunduğu aktarıldı.

Geçen yıl ocak ayında barajın sulama projesinin inşaat sözleşmesinin imzalandığına işaret edilerek inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla Başlar Barajı'nda gelecek günlerde su tutma işleminin gerçekleşeceği vurgulandı.

Bölge çiftçisinin sulama alanından yılda 2 ürün alabileceğine dikkat çekilen açıklamada, dekar başına 400 lira gelir artışı sağlayacak proje sayesinde ülke ekonomisine yıllık 19 milyon lira katkı verileceği, ayrıca projenin 5 bin kişiye istihdam alanı oluşturulacağı bildirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Başlar BarajıDiyarbakırOrman Ve Su İşleri Bakanlığı
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