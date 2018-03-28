Diyarbakır Avrupa'ya açılıyor

Hava yolu şirketi SunExpress, Diyarbakır'dan, Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover kentlerine sefer koyacak.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, SunExpress tarafından sunulacak hizmetin tanıtımı dolayısıyla bir otelde düzenlenen toplantıda, "Kenti dünyaya bağlayacak, Diyarbakır'ın ve bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak bir gelişmeyi paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Diyarbakır, ülkenin değil dünyanın en önemli kültür, tarih, inanç ve medeniyet şehri." dedi.

Kenti, gerçek değerleriyle tanıtmanın, ülke ve dünya boyutunda bir tanıtım projesine konu yapmanın temel öncelikleri arasında bulunduğuna işaret eden Güzeloğlu, "Kentin hedefi, bugünün çok daha ötesi, iyisi, güzeli. Kent bunu hak ediyor. Kenti ulaşılabilir, erişebilir ve dünya ile entegre olabilir hale getirmek en önemli hedeflerimizden. Bu noktada başlayan çalışmalarımız çok önemli bir aşamada. Diyarbakır'ı Avrupa'ya, bir anlamda dünyaya bağlıyoruz." diye konuştu.

SunExpress'in Diyarbakır-Almanya seferlerinin, 19 Haziran'da başlayacağını, bunun sadece Diyarbakır'ı değil, komşu illeri de etkileyen çok önemli bir değişim ve kazanım olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, uçak seferleri ile ülkenin çok önemli bir coğrafyasının dünya ile buluşmasının sağlanacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a teşekkür

Güzeloğlu, ilk etapta bu yıl için ayrılan koltuk sayısının 312 bin 984 olduğunu, bunun da çok iddialı ve değerli bir başlangıç olduğuna dikkati çekerek, SunExpress'in bununla, Diyarbakır'a güvenini, kentin potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini belirtti.

Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Bu anlamlı kazanımı Diyarbakır ile buluşturan, kente inanan ve çok önemli bir değer sunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ın çok modern havalimanı, böylelikle uluslararası noktada çok iddialı bir konuma geliyor. Yıllık 5 milyon kapasiteye sahip olan havalimanı, bugün itibarıyla her geçen gün yolcu sayısı artan, ulusal ve uluslararası anlamda çok iddialı yol alan bir havalimanı. Sadece Diyarbakır değil bölgeye hizmet eden havalimanında, bu yıl, CIP hizmetini de kente kazandırıyoruz. Uzun bir dönemdir beklenen bu hizmeti de bu yıl içerisinde hizmete açacağız."

Geçen yıl yolcu sayısında yüzde 7 artış yaşandığını kaydeden Güzeloğlu, "Yolcu sayısı geçen yıl 2 milyon 64 bin 379'a ulaştı ve 13 bin 430 uçak seferi yapıldı. Dış hat uçuşlarında bir önceki yıla göre yüzde 100 artış oldu." dedi.

"Ulaşımı ve erişimi sağlamak zorundayız"

Güzeloğlu, 2017'de turist sayısında yüzde 130 artış yaşandığını, 122 bin olan sayının, 280 bin civarına geldiğini vurgulayarak, konaklayan kişi sayısının da yüzde 40 arttığını, 1 milyon turist hedefinin, çok kısa sürede gerçekleşeceğine inandığını aktardı.

"Bu uçuşlar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, memlekete gelişlerini sağlamalarının yanı sıra turizm anlamında da bir gelişme sağlayacaktır" diyen Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Bu ivmenin sürdürebilir olması için yoğun çaba içerisine gireceğiz. Diyarbakır son dönemlerde çok pozitif gelişmelerle anılıyor. 9 Mayıs'ta tamamlanan dünya çapındaki stadyumda Türkiye Kupası'nın finali yapılacak. Ulaşılamayan yer sizin değildir, gelişmeye de açık değildir. Ulaşımı ve erişimi sağlamak zorundayız. Turizmde de ulaşılabilirlik en önemli şarttır."

Çalışkan: Diyarbakır'ı Avrupa'ya bağlayacağımızın müjdesini veriyoruz

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da, SunExpress'in Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan bir hava yolu şirketi olduğunu belirterek, İzmir ve Antalya dışında, Anadolu'nun 9 kentinden, Avrupa'da 17 kente direkt tarifeli sefer düzenlediklerini söyledi.

Bu iller arasına Diyarbakır'ı da dahil etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Çalışkan, SunExpress'in ilk olarak 12 yıl önce Diyarbakır'dan, önce İzmir'e sonra aynı yıl Antalya'ya tarifeli seferler düzenlemeye başladığını anımsattı.

"SunExpress olarak Diyarbakır'ı, Ankara ve İstanbul dışında İzmir ve Antalya'ya bağlayan ilk hava yoluyduk. Bugün ise büyük bir mutlulukla sizlere Diyarbakır'ı Avrupa'ya bağlayacağımızın müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullanan Çalışkan, Diyarbakır'ın ana taşıyıcısı olarak, bundan sonra, hem iç hatlarda hem dış hatlarda Diyarbakır'ı tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yolu şirketi olacaklarını bildirdi.

Bundan böyle Diyarbakır'dan, Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover kentlerine uçacaklarını dile getiren Çalışkan, şöyle devam etti:

"SunExpress, sunduğu bu yeni bağlantılarla, Diyarbakır'ı Avrupa'ya direkt tarifeli seferle bağlayan ilk ve tek hava yolu oldu. İlk uçuşumuz 19 Haziran'da Frankfurt ile başlayacak, daha sonra 21 Haziran'da Düsseldorf ve 22 Haziran'da ise Hannover ile devam edecek. Tabii ki bunlarla sınırlı kalmıyoruz, İzmir ve Antalya üzerinden bağlantılı uçuşlarla Diyarbakır'ı, Avrupa'da 18 noktaya bağlamaya da devam edeceğiz. 2018 yaz sezonunda Diyarbakır'a toplam 1656 uçuş gerçekleştireceğiz ve toplamda 312 bin 984 koltuk arz edeceğiz."

Çalışkan, Diyarbakır'a uçtukları ilk günden bu yana toplam 2 milyon 823 bin 752 yolcu taşıdıklarını dile getirerek, bu uçuşların, Diyarbakır'ın iş ve turizm hayatına önemli katkı sağlayacağını, amaçlarının bu uçuşları artırarak sürdürmek olduğunu aktardı.

SunExpress'in havacılık sektöründeki 29 yıllık tecrübesi ve tatil hava yolu uzmanlığı bulunduğunu vurgulayan Çalışkan, "Türkiye ve Avrupa arasında, popüler tatil destinasyonları Kanarya Adaları, Kızıl Deniz ve Kuzey Afrika'da, 20'den fazla ülkede, 60'tan fazla uçuş noktasına tarifeli uçuş gerçekleştiriyoruz. Avrupa'nın en genç filolarından birine sahibiz. SunExpress, merkezleri Antalya, Frankfurt, İzmir, Ankara ve İstanbul'da bulunan 4 bine yakın çalışanı ve 68 uçaklık filosu ile her yıl 8 milyondan fazla yolcu taşıyor. diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çalışkan, Vali Güzeloğlu'na uçak maketi takdim etti.