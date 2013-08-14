Diyanet'ten uluslararası kuruluşlara çağrı

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, dünyadaki bütün uluslararası kuruluşları, insan hakları örgütlerini, dini kurumları ve İslam dünyasının maşeri vicdanını, Mısır'da yaşananlar karşısında daha duyarlı olmaya, insanların meşru taleplerini dikkate almaya ve masum insanların katledilmesine "dur" demeye çağırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda İslam coğrafyasında yaşanan acı hadiselerin giderek artmasının, insanlığın geleceği, barış ve huzuru adına son derece üzüntü verici olduğu belirtildi.

Dünyanın neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, dini, ırkı, rengi ve coğrafyası ne olursa olsun insanlığa karşı gerçekleştirilen zulmün, haksızlık ve öldürme eylemlerinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği bildirildi.

Geçtiğimiz ramazan ayında ve Ramazan Bayramı'nın hemen ardından bugün Mısır'da yaşanan katliamın, tüm Müslümanları derinden üzdüğü ve acıları kat be kat artırdığı vurgulanan açıklamada, "Bu katliamların kararını verenler, planlayanlar ve gerçekleştirenler iyi bilmelidirler ki hiçbir saltanat ve hükümranlık masum insanların kanları üzerinden ayakta duramaz. Hiçbir dünyevi hırs, çıkar ve siyaset bir insanı yaşatmaktan daha değerli olamaz. Mısır'da masum insanları katledenler, bu duruma maddi ve manevi destek verenler, gerçekte bütün bir insanlığı öldürmüşlerdir. Bu dünyada er geç cezalarını bulacakları gibi ahirette de büyük bir azap şüphesiz onları beklemektedir. Dünyada kazandıkları hiçbir şey onları bu can yakıcı azaptan kurtaramayacaktır. Kötü bir son onları beklemektedir" ifadesine yer verildi.

Tarih boyunca İslam medeniyetinin ilim ve irfan beşiği olan Ezher yönetiminin, Mısır'da yaşanan bu acı hadiseler karşısında Mısır halkının sulh ve salahı, huzur ve saadeti için çaba göstermesi gerekirken, yanlışlığa taraf olmasının, dini ve ilmi müesseselerde bulunması gereken basiret, feraset, şeref ve itibara gölge düşürdüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu vahşete sessiz kalanlar iyi bilmelidir ki din-i mübin-i İslam'a göre kişi, sesini yükseltmesi gereken yerde yükseltmediğinden sorumlu olduğu gibi hakkın, hakikatin, adaletin, ahlakın, barış ve huzurun tarafında yer almayışından da sorumludur. Olaylar karşısında Ezher yönetiminden farklı olarak başından beri tepki gösteren İslam alimlerinin duruşu ise İslami duyarlılığı ve maşeri vicdanı göstermesi bakımından önemlidir.

Bu vesileyle dünyadaki bütün uluslararası kuruluşları, insan hakları örgütlerini, dini kurumları ve İslam dünyasının maşeri vicdanını, Mısır'da yaşanmakta olan hadiseler karşısında daha duyarlı olmaya, insanların meşru taleplerini dikkate almaya ve masum insanların katledilmesine 'dur' demeye davet ediyoruz. Son olarak Mısır'da yaşanan olaylarda hayatını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor; Mısırlı kardeşlerimize de içinde bulundukları zor durumdan bir an evvel kurtulmaları için Allah'a dua ve niyaz ediyoruz."