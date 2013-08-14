Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Diyanet'ten uluslararası kuruluşlara çağrı

Diyanet İşleri Başkanlığı, dünyadaki bütün uluslararası kuruluşları, Mısır'da masum insanların katledilmesine "dur" demeye çağırdı.

Diyanet'ten uluslararası kuruluşlara çağrı

Diyanet İşleri Başkanlığı, dünyadaki bütün uluslararası kuruluşları, Mısır'da masum insanların katledilmesine "dur" demeye çağırdı.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 16:45
652 Okunma
Diyanet'ten uluslararası kuruluşlara çağrı
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, dünyadaki bütün uluslararası kuruluşları, insan hakları örgütlerini, dini kurumları ve İslam dünyasının maşeri vicdanını, Mısır'da yaşananlar karşısında daha duyarlı olmaya, insanların meşru taleplerini dikkate almaya ve masum insanların katledilmesine "dur" demeye çağırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda İslam coğrafyasında yaşanan acı hadiselerin giderek artmasının, insanlığın geleceği, barış ve huzuru adına son derece üzüntü verici olduğu belirtildi.

Dünyanın neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, dini, ırkı, rengi ve coğrafyası ne olursa olsun insanlığa karşı gerçekleştirilen zulmün, haksızlık ve öldürme eylemlerinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği bildirildi.

Geçtiğimiz ramazan ayında ve Ramazan Bayramı'nın hemen ardından bugün Mısır'da yaşanan katliamın, tüm Müslümanları derinden üzdüğü ve acıları kat be kat artırdığı vurgulanan açıklamada, "Bu katliamların kararını verenler, planlayanlar ve gerçekleştirenler iyi bilmelidirler ki hiçbir saltanat ve hükümranlık masum insanların kanları üzerinden ayakta duramaz. Hiçbir dünyevi hırs, çıkar ve siyaset bir insanı yaşatmaktan daha değerli olamaz. Mısır'da masum insanları katledenler, bu duruma maddi ve manevi destek verenler, gerçekte bütün bir insanlığı öldürmüşlerdir. Bu dünyada er geç cezalarını bulacakları gibi ahirette de büyük bir azap şüphesiz onları beklemektedir. Dünyada kazandıkları hiçbir şey onları bu can yakıcı azaptan kurtaramayacaktır. Kötü bir son onları beklemektedir" ifadesine yer verildi. 

Tarih boyunca İslam medeniyetinin ilim ve irfan beşiği olan Ezher yönetiminin, Mısır'da yaşanan bu acı hadiseler karşısında Mısır halkının sulh ve salahı, huzur ve saadeti için çaba göstermesi gerekirken, yanlışlığa taraf olmasının, dini ve ilmi müesseselerde bulunması gereken basiret, feraset, şeref ve itibara gölge düşürdüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu vahşete sessiz kalanlar iyi bilmelidir ki din-i mübin-i İslam'a göre kişi, sesini yükseltmesi gereken yerde yükseltmediğinden sorumlu olduğu gibi hakkın, hakikatin, adaletin, ahlakın, barış ve huzurun tarafında yer almayışından da sorumludur. Olaylar karşısında Ezher yönetiminden farklı olarak başından beri tepki gösteren İslam alimlerinin duruşu ise İslami duyarlılığı ve maşeri vicdanı göstermesi bakımından önemlidir.

Bu vesileyle dünyadaki bütün uluslararası kuruluşları, insan hakları örgütlerini, dini kurumları ve İslam dünyasının maşeri vicdanını, Mısır'da yaşanmakta olan hadiseler karşısında daha duyarlı olmaya, insanların meşru taleplerini dikkate almaya ve masum insanların katledilmesine 'dur' demeye davet ediyoruz. Son olarak Mısır'da yaşanan olaylarda hayatını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor; Mısırlı kardeşlerimize de içinde bulundukları zor durumdan bir an evvel kurtulmaları için Allah'a dua ve niyaz ediyoruz."

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 16:45
Anahtar Kelimeler:
Diyanetten Uluslararası Kuruluşlara çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ