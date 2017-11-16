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Diyanetten 'müftü nikahı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığınca yetki verilmeden müftülüklerce resmi nikah kıyılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Diyanetten 'müftü nikahı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığınca yetki verilmeden müftülüklerce resmi nikah kıyılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

16 Kasım 2017 Perşembe 16:28
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Diyanetten 'müftü nikahı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığınca yetki verilmeden müftülüklerce resmi nikah kıyılmasının mümkün olmadığını kaydedildi. 

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na, yapılan değişiklikle il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verileceği hükmünün eklendiği belirtildi.

Ancak bu konuda İçişleri Bakanlığından henüz bir yetkilendirme ve görevlendirme işleminin yapılmadığına işaret edilen açıklamada, "İlgili bakanlık ile başkanlığımız arasında konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla İçişleri Bakanlığı tarafından müftülüklerimize yetki verilmeden resmi nikah kıyılması mümkün bulunmamaktadır. Yetkilendirme işlemleri konusunda başkanlık tarafından müftülüklerimize ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Başkanlığımızdan gelecek bilgilendirme sonrasında müftülüklerimiz resmi nikah işlemlerine başlayacaklardır. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile müşterek eğitim programı çalışması, uygulamalar konusunda kılavuz el kitabı hazırlanması planlanmaktadır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıIçişleri Bakanlığıüftü Nikahı
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