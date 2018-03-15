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Diyanetten ilahiyatçı akademisyenlere 'kürsü' daveti

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak "İlahiyat fakültelerimizin öğretim üyelerine, camilerimizin kürsüleri, minberleri, mihrapları açık. Onlardan daha çok istifade etmek istiyoruz." dedi.

Diyanetten ilahiyatçı akademisyenlere 'kürsü' daveti

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak "İlahiyat fakültelerimizin öğretim üyelerine, camilerimizin kürsüleri, minberleri, mihrapları açık. Onlardan daha çok istifade etmek istiyoruz." dedi.

15 Mart 2018 Perşembe 11:39
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Diyanetten ilahiyatçı akademisyenlere 'kürsü' daveti

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim ve sünnet kaynaklı doğru dini bilginin aktarılmasında, ilahiyatçı akademisyenlerin ciddi katkısı olacağını belirtti.

İlahiyat fakültelerinde 6 bin dolayında akademisyenin görev yaptığını anımsatan Albayrak, Türkiye'deki 90 bin caminin, ilahiyatçı akademisyenler için iyi bir uygulama alanı olduğunu söyledi.

Bu sayede akademisyenlerin halkın gündeminde nelerin olduğunu yakından göreceklerini ifade eden Albayrak, akademisyenlerden sadece öğrenci yetiştirme noktasında farklı alanlarda da istifade etmek istediklerini kaydederek, "İlahiyat fakültelerimizin öğretim üyelerine, camilerimizin kürsüleri, minberleri, mihrapları açık. Onlardan daha çok istifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Albayrak, ilahiyat fakültelerindeki hocaların bu çalışmaya katkı vermesi halinde, İslam'ın emrini yerine getireceklerini, milletin manevi hayatına, Türkiye'deki varlığın, güvenliğin garantisi olacak yeni nesillerin yetişmesine katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Albayrak, ilahiyatçı akademisyenleri gönülden davet ettiklerini ifade ederek, onları, camilerde en iyi şekilde ağırlayacaklarını ve cemaatle buluşturacaklarını vurguladı.

"İman ve inanç esasları anlatılacak"

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl camilerde verilecek hutbe ve vaazlarda iman ve inanç esaslarının ele alınacağını bildiren Albayrak, bu kapsamda inanç konusunun yer aldığı 8 ciltlik eser çıkardıklarını hatırlattı.

Kelam, akaid ve itikad alanlarında akademik birikimi olan akademisyenlerin katkısıyla, dini hizmetin daha iyi bir seviyeye geleceğini ifade eden Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Hocalarımız, zaten müftülüklerimizin yaptığı toplantılarda, konferanslarda katkı sağlıyorlar. Ama biz bu katkının daha çok artmasını istiyoruz. Belki her hafta bir araya gelerek, hocalarımızın riyasetinde din görevlilerimiz ve vaizlerimizle beraber dersler, okumalar yapılabiliriz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıAkademisyenlerDavet
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