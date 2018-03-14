Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118657
ALTIN
164.910
DOLAR
3.8745
STERLİN
5.3992
EURO
4.7908
Bir öğretmenin kocaman dünyası
Bir öğretmenin kocaman dünyası
Dört farklı yolla 'koruyucu aile' olmak mümkün
Dört farklı yolla 'koruyucu aile'...
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Türkiye'de yeni bir kuş türü tespit edildi
Türkiye'de yeni bir kuş türü...
Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor

Diyanetten ilahiyat hocalarıyla toplantı

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, ilahiyat fakültelerinin dekanları ve ilahiyat mezunu rektörlerle 23 Mart'ta Malatya'da düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

Diyanetten ilahiyat hocalarıyla toplantı

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, ilahiyat fakültelerinin dekanları ve ilahiyat mezunu rektörlerle 23 Mart'ta Malatya'da düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

14 Mart 2018 Çarşamba 16:22
0 Okunma
Diyanetten ilahiyat hocalarıyla toplantı

Diyanet İşleri Başkanlığınca 23 Mart Cuma günü Malatya'da düzenlenecek toplantıda, ilahiyat fakültelerinin dekanları ve ilahiyat mezunu rektörler bir araya gelecek.

Alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığının organize ettiği toplantıda, kız çocuklarının eğitimi, çocuk istismarı, küçük yaştaki kız çocuklarının evlendirilmelerinin engellenmesi gibi konu başlıklarında yapılması gerekenlerin ele alınması bekleniyor.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığının ileriki günlerde, ilahiyatçı kadın akademisyenlerle "İslam ve Kadın" başlıklı istişare toplantısı gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıDiyanet ilahiyat Fakülteleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları göstermişler
Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları göstermişler
Yeşilay, bağımlılıkla mücadeleyi dünyaya anlatacak
Yeşilay, bağımlılıkla mücadeleyi dünyaya anlatacak
Erdoğan, oyuncu Şekerci'ye yönelik şikayetinden vazgeçti
Erdoğan, oyuncu Şekerci'ye yönelik şikayetinden vazgeçti
'Başçavuş, 'yeni komutan Semih Terzi' dedi ve güldü'
'Başçavuş, 'yeni komutan Semih Terzi' dedi ve güldü'
Fatih Gürsul'un FETÖ cezasını istinaf onayladı
Fatih Gürsul'un FETÖ cezasını istinaf onayladı
10 başvurudan 8'i tüketici lehine sonuçlandı
10 başvurudan 8'i tüketici lehine sonuçlandı
FETÖ'nün askeri mahrem sorumlusunun eşinden KPSS itirafı
FETÖ'nün askeri mahrem sorumlusunun eşinden KPSS itirafı
Telsiz kayıtlarına rağmen uçmadığını iddia etti
Telsiz kayıtlarına rağmen uçmadığını iddia etti
Miras sorgulama sayısı 1 milyonu geçti
Miras sorgulama sayısı 1 milyonu geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ