Diyanetten ilahiyat hocalarıyla toplantı

Diyanet İşleri Başkanlığınca 23 Mart Cuma günü Malatya'da düzenlenecek toplantıda, ilahiyat fakültelerinin dekanları ve ilahiyat mezunu rektörler bir araya gelecek.

Alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığının organize ettiği toplantıda, kız çocuklarının eğitimi, çocuk istismarı, küçük yaştaki kız çocuklarının evlendirilmelerinin engellenmesi gibi konu başlıklarında yapılması gerekenlerin ele alınması bekleniyor.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığının ileriki günlerde, ilahiyatçı kadın akademisyenlerle "İslam ve Kadın" başlıklı istişare toplantısı gerçekleştirmesi de öngörülüyor.