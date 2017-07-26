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Diyanetin FETÖ'nün söylemlerini incelediği çalışma açıklanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ elebaşı Gülen'in İslam dinine verdiği zararları, Türkçe olarak basılmış 80 kitabını inceleyip, 40 bin dakikayı bulan konuşmasını analiz ederek "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" adıyla raporlaştırdı.

Diyanetin FETÖ'nün söylemlerini incelediği çalışma açıklanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ elebaşı Gülen'in İslam dinine verdiği zararları, Türkçe olarak basılmış 80 kitabını inceleyip, 40 bin dakikayı bulan konuşmasını analiz ederek "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" adıyla raporlaştırdı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:58
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Diyanetin FETÖ'nün söylemlerini incelediği çalışma açıklanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İslam dinine verdiği zararları, Türkçe olarak basılmış 80 kitabını inceleyip, 40 bin dakikayı bulan (yaklaşık 670 saat) sesli ve görüntülü konuşmasını analiz ederek "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" adıyla raporlaştırdı.

Diyanet'in "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" raporunda, FETÖ elebaşının "uykuda veya uyanıkken, insanlar içinde, kısaca her durumda Hz. Peygamber ile görüştüğünü ima ettiği, ondan talimatlar alıp bunları örgüt mensuplarına Hz. Muhammet'in emirleriymiş gibi yansıttığı" kaydedildi.

Diyanet'in "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" raporunda, FETÖ elebaşının "uykuda veya uyanıkken, insanlar içinde, kısaca her durumda Hz. Peygamber ile görüştüğünü ima ettiği, ondan talimatlar alıp bunları örgüt mensuplarına Hz. Muhammet'in emirleriymiş gibi yansıttığı" kaydedildi.

Diyanet'in "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" raporunda, sufilerin yalnızca kişisel tecrübelerini aktarırken kullandıkları tasavvufi kavramların, FETÖ elebaşı Gülen tarafından istismar edilerek toplumsal bir hareketi yönlendiren ilahi mesajlar gibi sunulduğu aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıFETÖ
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