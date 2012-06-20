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Diyanet'e taze kan

Diyanet İşleri Başkanlığı, sözleşmeli 5 bin 660 imam-hatip ve 734 müezzin-kayyım alacak.

Diyanet'e taze kan

Diyanet İşleri Başkanlığı, sözleşmeli 5 bin 660 imam-hatip ve 734 müezzin-kayyım alacak.

20 Haziran 2012 Çarşamba 16:22
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Diyanet'e taze kan
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki ihtiyacının karşılanması amacıyla 5 bin 660 imam-hatip ve 734 müezzin-kayyım alacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuracakları unvanla ilgili ve geçerlilik süresi sona ermemiş yeterlik belgesine sahip olması gerekiyor.
Adayların erkek olması, askerlikle ilişiğinin bulunmaması, 2010 KPSS (B) grubu sınavından en az 50 puan almış olması, imam-hatiplik için en az imam hatip lisesi mezunu olması, müezzin-kayyımlık için ise en az imam hatip lisesi mezunu veya en az lise-dengi okul mezunu olup, hafızlık belgesine sahip olması şartı da aranıyor.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca halen sözleşmeli imam-hatip ve sözleşmeli müezzin-kayyım olarak görev yapanların, farklı unvanlar için müracaatları kabul edilecek, görev yaptıkları unvanlar için ise müracaatları kabul edilmeyecek.
Sözleşmeli imam-hatip ve sözleşmeli müezzin-kayyım olarak görev yaparken, istifa ederek görevlerinden ayrılanların, ayrıldıkları tarih ile müracaat tarihi itibarıyla 1 yılı dolmadıkça başvuruları kabul edilmeyecek.
Adayların, web üzerinden başvurularını yaptıktan sonra Müftülük onayının yapılması için 2-9 Temmuz arasında gerekli belgelerle herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Müftülük tarafından onaylanmamış başvurular, yerleştirmede dikkate alınmayacak.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 08:23
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