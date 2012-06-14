Diyanet TV test yayınına başlıyor

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, TRT Anadolu ile ortak yayın yapacak olan

Diyanet TV

'nin, 16 Haziran Cumartesi akşamı idrak edilecek

Miraç Kandili

'nde Bursa Ulu Cami'den test yayınına başlayacağı bildirildi.



Bursa Ulu Cami'den canlı yayınlanacak kandil programıyla başlayacak test yayınının ardından ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan özel iftar ve sahur programları Diyanet TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

''Toplumu din konusunda aydınlatma'' ilkesi doğrultusunda yayın yapacak olan Diyanet TV'de propaganda dilinden uzak, dinin kendi gönül dili üzerine kurulacak bir yayın politikası izlenecek.

Diyanet TV'de barış ve kardeşlik ilkesinden ödün verilmeyen bir kuşatıcılık içinde İslam'ı çağın değer ve ruhuyla buluşturmak hedefleniyor. Diyanet TV, yayınlarını başlangıçta günlük 12 saat olarak gerçekleştirecek.

Diyanet TV'nin günlük yayın akışında güncel tartışma programları, tefsir saati, dini soruları cevaplama saati, meal saati, hatim saati, naklen cuma namazı, kültür-sanat, çocuklar için dini eğitim programları, çizgi filmler, belgeseller, cami hikayeleri, kadın ve musiki programları gibi başlıklar yer alacak.