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Diyanet İşleri Başkanlığında 620 kişi daha görevden uzaklaştırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığında çeşitli kademelerde görevli 3 il müftü yardımcısı ile 19 ilçe müftüsünün de aralarında bulunduğu 620 kişi daha görevden uzaklaştırıldı, açığa alınan personel sayısı bin 112'ye yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığında 620 kişi daha görevden uzaklaştırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığında çeşitli kademelerde görevli 3 il müftü yardımcısı ile 19 ilçe müftüsünün de aralarında bulunduğu 620 kişi daha görevden uzaklaştırıldı, açığa alınan personel sayısı bin 112'ye yükseldi.

26 Temmuz 2016 Salı 13:06
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Diyanet İşleri Başkanlığında 620 kişi daha görevden uzaklaştırıldı

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, 620 görevlinin, "Din hizmetlerinin toplumsal hassasiyeti dikkate alınarak haklarında inceleme ve soruşturma yapılmak üzere görevlerinden uzaklaştırıldığı" belirtildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 3 il müftü yardımcısı, 19 ilçe müftüsü, 32 vaiz, 4 cezaevi vaizi, 299 imam-hatip, 145 Kur’an kursu öğreticisi, 69 müezzin kayyım, 2 şube müdürü, 1 ayniyat saymanı, 2 eğitim görevlisi, 5 hizmetli, 1 laborant, 3 memur, 1 murakıp, 2 mühendis, 7 şef, 2 şoför, 2 tekniker, 21 veri hazırlama kontrol işletmeni olmak üzere toplam 620 personel açığa alınmıştır."

Diyanet İşleri Başkanlığında önceki günlerde 492 personel görevden uzaklaştırılmıştı. Açığa alınan personel sayısı bin 112'ye yükselirken, bu konuda oluşturulan komisyonun kapsamlı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 13:06
Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri Başkanlığıönce Vatan
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