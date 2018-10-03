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Diyanet İşleri Başkanlığı 55 uzman yardımcısı alacak

Yazılı ve sözlü sınavla Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak 25, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı olarak da 30 personel alımı yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 55 uzman yardımcısı alacak

Yazılı ve sözlü sınavla Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak 25, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı olarak da 30 personel alımı yapılacak.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:50
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Diyanet İşleri Başkanlığı 55 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak alınacak 25 personel için 1 Ekim'de başlayan başvuru süresi 16 Ekim'de sona erecek.

En az lisans düzeyinde 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olma şartı aranan adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesi üzerinden e-başvuru formu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edecek.

Yurt dışında bulunanlar veya askerlik görevini yerine getiren adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar da müracaat işlemini yapabilecek.

Adayların 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor

Adayların 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları ve 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Daha önce yapılan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı sınavlarında iki defa başarısız olanlar sınava başvuramayacak.

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak sınavın yazılı bölümü 3 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

KPSS sonuçlarına göre kabul edilecek başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 20 katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere yazılı sınava çağrılacak.

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava alınacak.

Adayların sınavda başarılı olabilmesi için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 puan almaları gerekiyor.

Adaylara yazılı sınavda Kur'an-ı Kerim, Arapça, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Akaid-Kelam ile devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı konularından sorular yöneltilecek.

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı olarak 30 personel alınacak

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı kadrosu için de yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınav yapılacak.

Söz konusu kadro için atanacak toplam 30 personelden 24'ünün 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olması, 6'sının ise hukuk fakültesi mezunu olması şartı aranıyor.

Sınava başvuracak adayların 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS ilgili puan türlerinden en az 60 puan almaları ve 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Gerekli koşulları taşıyan adaylar 3-17 Ekim tarihlerinde Başkanlığın internet adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle il müftülüklerine müracaat edecek.

KPSS sonuçlarına göre kabul edilecek başvurular arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 20 katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere yazılı sınava çağrılacak. Adayların 2017 ve 2018 yıllarındaki her iki KPSS’ye girmeleri durumunda en yüksek olan puan aldıkları sınav dikkate alınacak.

Öte yandan, yazılı sınavda 70 ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılacak. Sınavın yazılı bölümü 17 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Yazılı sınavda adaylara Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi ile devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı konularında sorular yöneltilecek.

Her iki sınavın sözlü bölümünde ise adayların yazılı sınav konuları ile Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi ölçülerek, kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği, liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık, genel yetenek, genel kültür ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilecek.

Sınav sonuçları www.diyanet.gov.tr ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasından duyurulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman YardımcısıDiyanet Işleri Başkanlığı
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