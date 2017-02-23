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Diyanet İşleri Başkanı Görmez kan bağışında bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 2. İlçe Müftüleri Toplantısı'nın yapıldığı otelde Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez kan bağışında bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 2. İlçe Müftüleri Toplantısı'nın yapıldığı otelde Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

23 Şubat 2017 Perşembe 12:35
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Diyanet İşleri Başkanı Görmez kan bağışında bulundu

AFYONKARAHİSAR

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türk Kızılayına kan bağışı yaptı.

Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen 2. İlçe Müftüleri Toplantısı'na katılan Görmez, verilen arada kan vererek Türk Kızılayının kan bağış kampanyasına destek oldu.

Görmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayını kan bağışı konusunda yaptığı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün personelle Türk Kızılayının hizmetinde olduklarını ifade eden Görmez, hiçkimsenin bu iyiliği, diğer kardeşlerinden esirgememesi gerektiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıGörmezKan Bağışı
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