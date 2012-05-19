Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Bosna-Hersek'te

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, savaş döneminde şehit olan Boşnak komutan Mehmet Hafizoviç'in kızının nikah törenine katıldı.

Boşnak direnişinin komutanlarından Mehmet Hafizoviç'in kızı Amina Hafizoviç ile Emir Kadriç için Saraybosna'daki Meytaş Nakşibendi Tekkesi'nde nikah töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Görmez ile tekkenin şeyhi Halil Brzina, evlenen çiftin yakınları ve davetlilerin de hazır bulunduğu nikahı, Saraybosna Müftüsü Ferid Dautoviç kıydı.

Törenin ardından cemaate hitap eden Halil Brzina, gelinin anne ve babasının 1980 yılında Blagay'daki tarihi Alperenler Tekkesi'nde yapılan düğününe de katıldığını hatırlatarak, ''O düğün hep aklımda kaldı ama bu düğün özel misafirimiz, büyük dostumuz Türkiye'nin Diyanet işleri Başkanı Mehmet Görmez'in katılımıyla hep hatırlanacak'' diye konuştu.

Evlenen çifte Kur'an-ı Kerim hediye eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez de böylesine müstesna bir ana şahitlik etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Gelinin babasının hayatını Brzina'nın ellerinde kaybettiğini öğrendiğini, bu nedenle de çok duygulandığını ifade eden Görmez, çifte mutluluk diledi.