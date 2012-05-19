Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Bosna-Hersek'te

Görmez, savaş döneminde şehit olan Boşnak komutan Hafizoviç'in kızının nikah törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Bosna-Hersek'te

Görmez, savaş döneminde şehit olan Boşnak komutan Hafizoviç'in kızının nikah törenine katıldı.

19 Mayıs 2012 Cumartesi 09:19
1869 Okunma
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Bosna-Hersek'te

     Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, savaş döneminde şehit olan Boşnak komutan Mehmet Hafizoviç'in kızının nikah törenine katıldı.
     Boşnak direnişinin komutanlarından Mehmet Hafizoviç'in kızı Amina Hafizoviç ile Emir Kadriç için Saraybosna'daki Meytaş Nakşibendi Tekkesi'nde nikah töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Görmez ile tekkenin şeyhi Halil Brzina, evlenen çiftin yakınları ve davetlilerin de hazır bulunduğu nikahı, Saraybosna Müftüsü Ferid Dautoviç kıydı.
     Törenin ardından cemaate hitap eden Halil Brzina, gelinin anne ve babasının 1980 yılında Blagay'daki tarihi Alperenler Tekkesi'nde yapılan düğününe de katıldığını hatırlatarak, ''O düğün hep aklımda kaldı ama bu düğün özel misafirimiz, büyük dostumuz Türkiye'nin Diyanet işleri Başkanı Mehmet Görmez'in katılımıyla hep hatırlanacak'' diye konuştu.
     Evlenen çifte Kur'an-ı Kerim hediye eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez de böylesine müstesna bir ana şahitlik etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. 


     Gelinin babasının hayatını Brzina'nın ellerinde kaybettiğini öğrendiğini, bu nedenle de çok duygulandığını ifade eden Görmez, çifte mutluluk diledi.

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 01:21
Anahtar Kelimeler:
Diyanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ