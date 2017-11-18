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Diyanet'e ilk kadın başkan yardımcısı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı'nın atanmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu göreve bir kadın getirildi.

Diyanet'e ilk kadın başkan yardımcısı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı'nın atanmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu göreve bir kadın getirildi.

18 Kasım 2017 Cumartesi 13:51
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Diyanet'e ilk kadın başkan yardımcısı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı atandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir BozdağCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBaşbakan Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı istişareler neticesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Martı'nın atandığını ve pazartesi günü göreve başlayacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir kadın, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanmış oldu.

Prof. Dr. Martı'nın özgeçmişi

Evli ve 3 çocuk annesi olan Prof. Dr. Martı, 1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Konya İmam-Hatip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Martı, aynı üniversitede "Rasulullah'ın Hanımları Konu Alan Rivayetlerinin Değerlendirmesi-Kadın Konulu Uydurma Rivayetler" başlıklı tezi ile 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı.

"Birgili Mehmed Efendi'nin Hadisçiliği ve et-Tarikatü'l-Muhammediyye (Tahkik ve Tahlil)" konulu tezi ile 2005 yılında doktorasını tamamlayan Martı, 1999-2000 yılları arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da Şuayb el-Arnaud'un tahkik ve tahric merkezinde eğitim aldı.

2011 yılında "yardımcı doçent"lik unvanını alan Martı, 2012 yılında ise doçent oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının Hadislerle İslam adıyla yayınlanan Konulu Hadis Projesi'nde editör ve yazar olarak görev üstlenen Martı, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı olarak görev aldı.

2014 yılında ise Diyanet İşleri Başkanlık Müşavirliği yapan Martı, sünnet perspektifinden kadın, aile, ahlak ve değer temalı makale, konferans ve tebliğler hazırladı.

Prof. Dr. Martı'nın eserleri arasında, "Birgivi Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası", "Osmanlı'da Bir Daru'l-Hadis Şeyhi: Birgivi Mehmed Efendi", "et-Tarikatü'l-Muhammediyye-Muhteva Analizi, Kaynakları ve Kaynaklık Değeri", "Gülabadi ve Maani'l-Ahbar'dan Tasavvufi Hadis Şerhleri", "Hadis, Usul ve Hayat" ve "Hadisler Ekseninde Çevre Ahlakı" isimli kitapları yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBaşbakan Binali YıldırımProf. Dr. Ali Erbaş
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